Трое погибли при столкновении "легковушки" с фурой в Акмолинской области

Авария произошла 15 мая на 930-м километре республиканской трассы Алматы — Екатеринбург в Жаксынском районе.

"Предположительно (подробности устанавливаются), водитель автомобиля Audi-100, 40-летний житель поселка Жаксы, двигался в направлении Костаная и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомашиной Renault Magnum. В результате ДТП водитель и два пассажира от полученных телесных повреждений скончались на месте", — сообщила руководитель пресс-службы ДВД Гульнар Пинчук.



