Трое погибли при столкновении "легковушки" с фурой в Акмолинской области
16 мая 2017, 11:21
Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с большегрузом.
В Акмолинской области столкнулись легковой и грузовой автомобили, в результате чего погибли три человека.
Авария произошла 15 мая на 930-м километре республиканской трассы Алматы — Екатеринбург в Жаксынском районе.
"Предположительно (подробности устанавливаются), водитель автомобиля Audi-100, 40-летний житель поселка Жаксы, двигался в направлении Костаная и выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с автомашиной Renault Magnum. В результате ДТП водитель и два пассажира от полученных телесных повреждений скончались на месте", — сообщила руководитель пресс-службы ДВД Гульнар Пинчук.
Приехавшие сотрудники местной полицейской службы в ходе осмотра места происшествия установили, что видимость ясная и дорога сухая.
По факту аварии начато досудебное расследование по статье 345 УК РК (нарушение ПДД). Ранее водитель Audi привлекался к административной ответственности. Водитель грузовика, житель Сарани, не пострадал, он и позвонил в полицию.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: CC0 / Rico_Loeb /
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