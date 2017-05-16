Власти Таиланда угрожают блокировать Facebook

Военные власти Таиланда угрожают социальной сети Facebook, самой популярной в стране, полной блокировкой всего контента и сервисов в случае отказа закрыть 131 страницу, содержащую нелегальную с точки зрения властей информацию,

Национальный совет мира и порядка (НСМП), военное правительство Таиланда, имеющее законодательные полномочия и обладающее неограниченной властью в вопросах защиты национальной безопасности от любых угроз, регулярно передает социальным сетям и провайдерам Интернета списки нежелательных страниц, в содержании которых допущены нарушения Закона об оскорблении величия, предусматривающего тюремное заключение до 15 лет для лиц, оскорбивших короля, членов королевской фамилии или регента, с требованием их немедленно блокировать. Также в списки попадают страницы, нарушающие таиландский Закон о технологической преступности, по которому, в его нынешней версии, критику властей можно трактовать, как "подрывные действия".

По информации Ассоциации интернет-провайдеров Таиланда, на которую ссылается газета, власти предъявили Facebook ультиматум: провайдеры соцсети должны блокировать 131 "нелегальную" страницу до 10.00 вторника (06.00 мск), в противном случае власти единоличным решением отключат Facebook на всей территории страны. На момент публикации, около 13.00 по местному времени (09.00 мск), соцсеть еще работает в обычном режиме.

Обычно Facebook действует в таких случаях по своим собственным правилам: блокирует контент в стране, если в отношении этого конкретного контента есть постановление суда этой страны о незаконности контента, пишет Bangkok Post. Однако не по всем страницам в списках "нежелательных" есть судебные решения таиландских судов, в частности, их нет по тем страницам, которые власти сейчас требуют закрыть.

По признаниям руководства Facebook, в Таиланде соцсетью пользуются в три раза более активно, чем в среднем по всему миру. Аудитория этой соцсети в стране больше, чем в любой из соседних стран Юго-Восточной Азии. Facebook открыл собственный офис в Таиланде в 2015 году. В сети существуют сотни тысяч страниц на тайском языке, которыми регулярно пользуются миллионы граждан страны, проводящие в Интернете в среднем 2,5 часа в день, пишет газета.





Военные пришли к власти в Таиланде в мае 2014 года в результате государственного переворота под лозунгами национального примирения после длительного политического конфликта, неоднократно провоцировавшего уличные столкновения и кровопролитие. Новые всеобщие выборы планируются в стране на 2018 год.