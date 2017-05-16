Уральская пенсионерка, превратившая квартиру в мусорку, вернулась домой
16 мая 2017, 13:47
В квартире пенсионерки по-прежнему необходим ремонт.
83-летняя Валентина Дубовская уже 10 дней живет в своей квартире, сообщает портал "Мой Город".
Напомним, одинокую пенсионерку в центре Уральска обнаружили волонтеры общества защиты животных. Тогда, в начале февраля 2017 года в ее квартире скопилась огромная куча мусора, в которой и жила бабушка. Позже из-за гангрены пальцев ее госпитализировали.
Как рассказала пенсионерка, она месяц лежала в больнице, потом ее к себе забрала знакомая по имени Наташа, которая сейчас и ухаживает за бабушкой.
- В больнице мне ампутировали пальцы на левой ноге. Сейчас уже почти все зажило, но боли все равно остались. 10 дней назад я вернулась к себе в квартиру. Пока меня не было волонтеры убрались в комнатах и постелили линолеум. Скоро мне поменяют окна, их Наташа заказала в кредит, - рассказала бабушка.
Сейчас бабушка живет с пятью котами и собакой по кличке Рэка, которых на время отсутствия хозяйки взяла волонтер.
В квартире пенсионерки по-прежнему необходим ремонт. Грязные рассохшиеся деревянные рамы давно вышли из строя, а печка, которой бабушка отапливала свое жилье, развалилась. В квартире подключили свет, но ни воды, ни газа так и нет. Мыться бабушка ходит к соседям в платную баню.
- Хочу провести газ и воду, но денег нет. Воду приношу с колонки, а вот еду готовить не на чем, мне все приносит Наташа, которой я и оставлю потом свое жилье. Она хорошая, помогает мне во всем, - говорит баба Валя. - Сейчас стараюсь поддерживать чистоту, как могу, но мне все равно помогает моя знакомая. Вообще, стараюсь не сидеть на месте, а занимаюсь какими-нибудь делами. Вот, например, во дворе выращиваю вишню. За комуслуги долги не коплю, за электричество и мусор заплатила до конца года. Еще мне надо печку отремонтировать на всякий случай, вдруг не получится газ провести, тогда буду ею отапливаться.
У соседей газ и вода есть, вот только, чтобы подключиться к их водопроводу и канализации тоже нужны немалые деньги - порядка 150 тысяч тенге.
Фото Анжелики Кузбаковой/mgorod.kz
Загрузка...
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4858866-f967be5888bc1ca69fc1dee104f068df
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...