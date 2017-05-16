Уральская пенсионерка, превратившая квартиру в мусорку, вернулась домой

83-летняя Валентина Дубовская уже 10 дней живет в своей квартире , сообщает , сообщает портал "Мой Город"





Напомним, одинокую пенсионерку в центре Уральска обнаружили волонтеры общества защиты животных. Тогда, в начале февраля 2017 года в ее квартире скопилась огромная куча мусора, в которой и жила бабушка. Позже из-за гангрены пальцев ее госпитализировали.





Как рассказала пенсионерка, она месяц лежала в больнице , потом ее к себе забрала знакомая по имени Наташа, которая сейчас и ухаживает за бабушкой.





- В больнице мне ампутировали пальцы на левой ноге. Сейчас уже почти все зажило, но боли все равно остались. 10 дней назад я вернулась к себе в квартиру. Пока меня не было волонтеры убрались в комнатах и постелили линолеум. Скоро мне поменяют окна, их Наташа заказала в кредит, - рассказала бабушка.





Сейчас бабушка живет с пятью котами и собакой по кличке Рэка, которых на время отсутствия хозяйки взяла волонтер.





В квартире пенсионерки по-прежнему необходим ремонт. Грязные рассохшиеся деревянные рамы давно вышли из строя, а печка, которой бабушка отапливала свое жилье, развалилась. В квартире подключили свет, но ни воды, ни газа так и нет. Мыться бабушка ходит к соседям в платную баню.









- Хочу провести газ и воду, но денег нет. Воду приношу с колонки, а вот еду готовить не на чем, мне все приносит Наташа, которой я и оставлю потом свое жилье. Она хорошая, помогает мне во всем, - говорит баба Валя. - Сейчас стараюсь поддерживать чистоту, как могу, но мне все равно помогает моя знакомая. Вообще, стараюсь не сидеть на месте, а занимаюсь какими-нибудь делами. Вот, например, во дворе выращиваю вишню. За комуслуги долги не коплю, за электричество и мусор заплатила до конца года. Еще мне надо печку отремонтировать на всякий случай, вдруг не получится газ провести, тогда буду ею отапливаться.





У соседей газ и вода есть, вот только, чтобы подключиться к их водопроводу и канализации тоже нужны немалые деньги - порядка 150 тысяч тенге.



