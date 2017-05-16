Показания подсудимого по делу Оркена Азаматулы: Убийцы хотели его расчленить

По словам подсудимого Гулямова, Шарипа Акбердиева жаловалась на свекровь и супруга, и предложила убить пасынка. Обманным путем они привезли ребенка на аксайские дачи, где и случилось убийство. Сам Гулямов нападал на мальчика сзади и начал закрывать рот, а задушил его Темир Акбердиев. Позже Шарипа предложила избавиться от тела несколькими путями, в том числе и расчленением.



