В Атырауской области бухгалтер аппарата акима района присвоила бюджетные деньги

В Махамбетском районе Атырауской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении бухгалтера, которая присвоила 336 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

Подсудимая в 2013-2015 годах работала бухгалтером в аппарате акима Махамбетскогорайона. Злоупотребляя своим служебным положением, она стала зачислять на свой зарплатный счет в «Народном банке» заработную плату больше, чем установлено по штатному расписанию.

Органами следствия было выявлено, что таким образом она с 2013 года по 2015 годы присвоила 336 тысяч тенге.

В суде бухгалтер признала свою вину и согласилась на процессуальное соглашение.

Приговором суда О.Р. признана виновной, ей было назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет. С применением ч.3 ст.63 УК РК суд назначил условное наказание на 3 года с лишением права работать бухгалтером на государственной службе сроком на 5 лет.

Приговор суда вступил в законную силу.