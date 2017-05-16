В Атырауской области бухгалтер аппарата акима района присвоила бюджетные деньги
Женщина самовольно повысила себе зарплату.
В Махамбетском районе Атырауской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении бухгалтера, которая присвоила 336 тысяч тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда.
Подсудимая в 2013-2015 годах работала бухгалтером в аппарате акима Махамбетскогорайона. Злоупотребляя своим служебным положением, она стала зачислять на свой зарплатный счет в «Народном банке» заработную плату больше, чем установлено по штатному расписанию.
Органами следствия было выявлено, что таким образом она с 2013 года по 2015 годы присвоила 336 тысяч тенге.
В суде бухгалтер признала свою вину и согласилась на процессуальное соглашение.
Приговором суда О.Р. признана виновной, ей было назначено наказание в виде лишения свободы на 5 лет. С применением ч.3 ст.63 УК РК суд назначил условное наказание на 3 года с лишением права работать бухгалтером на государственной службе сроком на 5 лет.
Приговор суда вступил в законную силу.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.