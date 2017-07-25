Трансляция ЭКСПО-2017: Национальный день Республики Сингапур

Они подготовили захватывающее шоу: «Праздник цветов: Сингапурская история», которое будет представлено в мультимедийных декорациях, воссоздающих историю и быт первых поселенцев Сингапура и их потомков.





Посетителям EXPO 2017 представят все этапы истории страны: от зарождения государственности до становления крупнейшего инновационного международного центра.





Согласно легенде, наследный принц Палембанга (индонезийской провинции на юге острова Суматра) Санг Нила Утама охотился на острове и увидел прежде невиданное животное с рыжей, как огонь гривой. Так родилось название острова – Город Льва (от двух слов на санскрите – «симха» – лев и «пура» - город).





Долгое время в этом месте находился Темасек, - «Город Моря», - служивший естественным местом пересечения морских путей. Запасаясь пресной водой, команды военных и торговых флотов разных стран, вели здесь оживленную торговлю. Пираты, исследователи, первооткрыватели и бизнесмены использовали остров, как площадку обмена информацией.





В XIX веке сэр Томас Стаффорд Раффлз, вице-губернатор, назначенный Британской Империей, высадился в Сингапуре 29 января 1819 года. Увидев большой потенциал острова, как морского транспортного узла, мореплаватель заключил мирный договор с местными князьями и построил порт. Сингапур быстро развился в транзитный перевалочный хаб, соединивший торговцев Европы, Китая, Индии, Малайского Архипелага. Именно они и составили основу сегодняшнего полиэтничного Сингапура.





История обретения независимости была терниста, трудна и соответствовала местной поговорке: «Нет роз без шипов». Но в августе 1965 года Сингапур получил независимость от Британской Короны. Жители государства рационально распорядились британским наследием, осознав его стартовой инвестицией в развитие своей страны. Под мудрым руководством первого Премьер-Министра Сингапура, господина Ли Куан Ю Сингапур расцвел как великая морская держава с открытой рыночной экономикой и разветвленными международными торговыми связями.



