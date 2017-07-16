Ливневые дожди пройдут в Казахстане в воскресенье

Лишь на западе и юге республики ожидается погода без осадков.

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, возможен град, местами усилится ветер, на юге с пыльной бурей, на севере ночью и утром местами ожидается туман, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.





Лишь на западе и юге республики ожидается погода без осадков.





В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, днем Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с, в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ночью- местами туман.





В Жамбылской, днем Кызылординской областях местами ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Алматинской, Актюбинской областях днем местами гроза, в Актюбинской области с усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Атырауской, местами Западно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.





В Южно-Казахстанской, местами Кызылординской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.





Астана: переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +14+16°С, днем +23+25°С.





Алматы: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура ночью +17+19°С, днем +28+30°С.



