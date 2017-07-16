В ЮКО запустят трансформаторный завод

В Южно-Казахстанской области ТОО «Asia Trafo» будет выпускатьтрансформаторы высокого напряжения, мощностью 110-220 кВт. Строительство начатого в 2016 году объекта, планируется запустить во втором квартале 2018 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.





Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев специально ознакомившись с ходом строительства проекта, который находится на территории индустриальной зоны «Тассай» дал положительную оценку.









"В следующем году при запуске данного завода появится возможность обеспечить рабочими местами 220 человек. В настоящее время можно положительно оценить проводимые работы на предприятии. Следует подчеркнуть, что работу необходимо проводить в плановом порядке, и как можно быстрее запустить завод »,- сказал Ж. Туймебаев.









Стоит напомнить, предприятие реализуется в рамках Карты поддержки предпринимательства. Его стоимость составляет 17,5 млрд. тенге. Завод способен выпускать 120 трансформаторов в год.









Ожидается, что продукция завода удовлетворит потребности Казахстана и стран СНГ. Специалисты утверждают, что производимая продукция может составить конкуренцию иностранным предприятиям. Наряду с этим, ТОО «Asia Trafo» 50% своей продукции планирует экспортировать в страны СНГ. На заводе будут применять оборудования фирм «High volt», «Knutch» (Германия), «Tuboly astronic», «Mika fluit» (Швейцария), «Hikon» (Хорватия), а также турецкие, китайские и другие.







