Число жертв пожара в Китае превысило 20 человек
16 июля 2017, 14:03
Ранее было известно о десяти смертях.
Число погибших при пожаре в китайской провинции Цзянсу возросло до 22 человек, сообщает Интерфакс.
Ранее было известно о десяти смертях.
Пожар произошел в двухэтажном жилом доме города Юйшань уезда Чаншу. Известно, что там проживали более 20 человек. По уточненным данным, возгорание началось в 4:32 воскресенья (23:32 субботы по московскому времени - ИФ). В результате пожара пострадали три человека.
На месте происшествия ведется расследование.
Фото: Twitter/People's Daily,China
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