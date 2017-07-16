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Число жертв пожара в Китае превысило 20 человек

16 июля 2017, 14:03

Ранее было известно о десяти смертях.

Число погибших при пожаре в китайской провинции Цзянсу возросло до 22 человек, сообщает Интерфакс.

Ранее было известно о десяти смертях.

Пожар произошел в двухэтажном жилом доме города Юйшань уезда Чаншу. Известно, что там проживали более 20 человек. По уточненным данным, возгорание началось в 4:32 воскресенья (23:32 субботы по московскому времени - ИФ). В результате пожара пострадали три человека.

На месте происшествия ведется расследование.

Фото: Twitter/People's Daily,China

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