Марк Цукерберг опубликовал первую фотографию с беременной женой
16 июля 2017, 15:46
33-летний миллиардер рассказал, что снимок был сделан несколько недель назад на Аляске.
Марк Цукерберг опубликовал в соцсетях первую фотографию с беременной супругой Присциллой, сообщает Life.ru.
"Эта одна из моих любимых фотографий, снятая на огромном леднике в Аляске с беременной Присциллой несколько недель назад", — подписал снимок Цукерберг.
В самом северном штате США супруги отмечали 4 июля (День независимости).
Жена миллиардера также выкладывала фотографии на своей странице в "Фейсбуке", но это первый официальный снимок, где она во время беременности вместе с мужем.
Сейчас пара ожидает второго ребёнка. В 2015 году у них родилась дочка Максима Цукерберг.
Фото: соцсети
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