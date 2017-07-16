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Марк Цукерберг опубликовал первую фотографию с беременной женой

16 июля 2017, 15:46

33-летний миллиардер рассказал, что снимок был сделан несколько недель назад на Аляске.

Марк Цукерберг опубликовал в соцсетях первую фотографию с беременной супругой Присциллой, сообщает Life.ru.

"Эта одна из моих любимых фотографий, снятая на огромном леднике в Аляске с беременной Присциллой несколько недель назад", — подписал снимок Цукерберг.

В самом северном штате США супруги отмечали 4 июля (День независимости).

Жена миллиардера также выкладывала фотографии на своей странице в "Фейсбуке", но это первый официальный снимок, где она во время беременности вместе с мужем.

Сейчас пара ожидает второго ребёнка. В 2015 году у них родилась дочка Максима Цукерберг.

Фото: соцсети

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