Казахстанский ученый рассказал о 1500-летней находке, упомянутой Назарбаевым на Курултае

О 1500-летней домбре, которую упомянул Глава государства Нурсултан Назарбаев на пятом Всемирном курултае казахов, рассказал ученый, тюрколог Каржаубай Сарткожаулы, передает МИА «Казинформ».

Об этой домбре исследователь узнал от жителя Монголии, который рассказал ему о ценной находке.





«Удивительная находка была сделана случайно — в 2008 году житель Ховдинского аймака Западной Монголии, чабан по имени Дандар обнаружил в пещере Нухэн-хад горы Жаргалант-Кайырхан, одном из отрогов хребта Монгольского Алтая, музыкальный инструмент с согнутым грифом и отнес его учителю аульной школы Ч. Энхтуру. Тот передал информацию о находке в Институт археологии Академии наук Монголии в Улан-Баторе и попросил прислать археологов», — отметил Каржаубай ага.

По информации ученого, 25 июня 2008 года группа археологов под руководством Ц. Турбата провела раскопки в местности Нухэн-хад.

Они опубликовали статью о тайнах пещеры в сборнике «Археологийнсудлал». В этой статье, наряду с результатами проведенных археологических раскопок, есть рисунок музыкального инструмента и других находок (скелет человека, седло, стремя, лук, колчан, стрелы).





Этим фактом заинтересовались немецкие исследователи, ученые из Казахстана. Они пришли к выводу, что найденная домбра является самым старейшим среди струнных музыкальных инструментов, существующих в мире, оценили его в качестве чрезвычайно ценного экспоната.

Во время экспедиции в Монголию Каржайбай Сарткожаулы выполнил точную копию домбры и передал ее в музей музыкальных инструментов Республики Казахстан в 2010 году.

Навершие домбры выполнено в зверином стиле, столь распространенном у саков, в форме головы лошади либо оленя, на ее поверхности есть надписи тюркским руническим письмом и изображения животных. Всего на ней пять надписей на древнетюркском языке. Одна из них гласит: «Жұпар күй әуені сүйсіндірді» (Насладился благоухающей музыкой).





Изготовлен инструмент из цельного дерева, струны не сохранились, шейка от времени приподнялась вверх, из-за чего некоторые ученые сделали вывод и попытались воссоздать ее в виде арфы. Другие предполагали, что это кобыз (комуз). Каржаубай Сарткожаулы считает, что инструмент, найденный на горе Жаргалант-Кайырхане, имеет 90%-ное сходство с казахской домброй и тувинским инструментом икел. Поскольку отмечается большое сходство по форме с домброй, этому инструменту дали название «Ата домбра».





Инструмент был восстановлен в соответствии с реконструкцией тюрколога и с 2012 года включен в концертную программу оркестра Республики Казахстан. Он вошел в состав музыкальных инструментов ансамбля «Древние тюрки» под руководством Сапара Искакова, который, исполнет удивительные мелодии древних кюйев в Музее кобыза в городе Астане.

Как отметил на своей странице в Facebook министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, первым о такой ценной находке — старинной домбре сообщил доктор филологических наук, кандидат исторических наук, академик Международной академии Чингисхана, член Международной академии тюркской истории имени Ататюрка, тюрколог, профессор, директор Центра тюркологии и алтаистики Каржаубай Сарткожаулы.

Фото с сайта inform.kz