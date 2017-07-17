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Более 25 человек погибли в результате кораблекрушения в Конго

17 июля 2017, 02:00

Еще 54 человека пропали без вести

По меньшей мере 27 человек погибли, 54 пропали без вести в результате кораблекрушения на реке Касаи на юго-западе Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse со ссылкой на местного чиновника, передает ТАСС.

"После проверки мы можем подтвердить, что 27 человек погибли, 54 пропали без вести в результате крушения лодки, которая перевернулась в ночь с четверга на пятницу на реке Касаи", - отметил агентству местный чиновник Жак Мбила. "В качестве основных причин инцидента рассматривается перегруженность судна либо нетрезвое состояние капитана, - добавил он. - Жертвами в основном были студенты, которые направлялись на каникулы".

Речной транспорт является одним из самых популярных в ДРК, на территории которой расположено большое количество рек и озер. Подобного рода происшествия не редкость для республики, чаще всего их причинами становятся перегрузка судов, отсутствие речных знаков, сигнальных устройств на лодках, а также неопытность капитанов. В большинстве случаев на плавсредствах отсутствуют спасательные жилеты и буи.


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