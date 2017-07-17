У берегов Камеруна перевернулся военный корабль
17 июля 2017, 08:24
Корабль перевозил оборудование для строительных работ на военной базе, расположенной на полуострове.
Камерунский военный корабль, перевозивший военнослужащих, опрокинулся у юго-западного побережья страны, передает РИА Новости.
Инцидент с военным судном, перевозившим военных из элитных подразделений, произошел в воскресенье между городом Лимбе и полуостровом Бакасси, отмечает агентство.
Корабль перевозил оборудование для строительных работ на военной базе, расположенной на полуострове.
фото riafan.ru
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