Мертвый младенец найден в мусорном баке в Сатпаеве
17 июля 2017, 11:08
Разыскивается мать новорожденного, и устанавливаются причины смерти ребенка.
В мусорном контейнере в одном из микрорайонов Сатпаева местные жители обнаружили страшную находку — тело новорожденного ребенка, сообщает Sputnik Казахстан.
Женщина выносила мусор, когда на отходах в баке обнаружила младенца. Она сама и вызванные на подмогу соседи пытались привести малыша в чувство до приезда "скорой помощи", однако ребенок был уже мертв.
В ДВД карагандинской области сообщили, что начаты поиски матери новорожденного. Устанавливаются причины смерти ребенка.
Фото: РИА Новости
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