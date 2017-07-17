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Мертвый младенец найден в мусорном баке в Сатпаеве

17 июля 2017, 11:08

Разыскивается мать новорожденного, и устанавливаются причины смерти ребенка.

В мусорном контейнере в одном из микрорайонов Сатпаева местные жители обнаружили страшную находку — тело новорожденного ребенка, сообщает Sputnik Казахстан.

Женщина выносила мусор, когда на отходах в баке обнаружила младенца. Она сама и вызванные на подмогу соседи пытались привести малыша в чувство до приезда "скорой помощи", однако ребенок был уже мертв.

В ДВД карагандинской области сообщили, что начаты поиски матери новорожденного. Устанавливаются причины смерти ребенка.

Фото: РИА Новости



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