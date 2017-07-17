В горах Южного Казахстана спасли потерявшегося туриста

В одном из горных ущелий Толебийского района Южно-Казахстанской области спасли потерявшегося туриста из соседнего района , сообщает , сообщает Казинформ со ссылкой на Группу государственного языка и информации ДЧС ЮКО.





«16.07.2017 года в 10.10 часов поступило сообщение от оперативного -дежурного ДЧС ЮКО Саипова А. о том, что в районе ущелья Бургулюк Толебийского района потерялся Кудасов Касымбек, 1987 г.р., проживающий в поселке Узын-ата Шардаринского района. В 10.29 часов спасательная группа оперативно-спасательного отряда в составе пяти человек и 1 единицы техники под руководством Туймелиева Ж.выехала на место происшествия», - говорится в сообщении.





Спасательная группа, прибыв на место происшествия, выяснила обстановку и опросила свидетелей, которые находились вместе с Кудасовым К. (16 человек). Они сообщили, что парень направился в сторону скалы «Галкина» и до сих пор не вернулся. К поиску присоединилась и группа добровольцев из 12 человек. Вскоре к месту поиска были отправлены дополнительные силы - 7 человек и 2 единицы техники.





В 17.45 спасатель Анарметов Ш. сообщил, что в ущелье с левой стороны, на расстоянии 3 километров от базового лагеря, обнаружен потерявшийся Кудасов Касымбек. У туриста был зафиксирован закрытый перелом стопы, пострадавшего передали бригаде скорой помощи.



