Смертельное ДТП с мотоциклистом в Рудном попало на видео





На видео с регистратора видно, что автомобиль марки «Лада Ларгус» движется по улице Калинина. Далее он поворачивает направо, и едет по второй полосе. Водитель решает повернуть налево к дому. В этот момент происходит удар. Шлем мотоциклиста отлетает в сторону. Еще одно видео снято уже после ДТП.





Сообщается, что водитель мотоцикла погиб на месте.



