Смертельное ДТП с мотоциклистом в Рудном попало на видео
17 июля 2017, 11:38
Авария произошла 14 июля.
Как сообщалось ранее, 14 июля в Рудном произошло ДТП, в результате которого погиб мотоциклист, передает портал "Алау".
На видео с регистратора видно, что автомобиль марки «Лада Ларгус» движется по улице Калинина. Далее он поворачивает направо, и едет по второй полосе. Водитель решает повернуть налево к дому. В этот момент происходит удар. Шлем мотоциклиста отлетает в сторону. Еще одно видео снято уже после ДТП.
Сообщается, что водитель мотоцикла погиб на месте.
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