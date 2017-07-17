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Почти 2 тыс. казахстанцам запрещен въезд в Турцию

17 июля 2017, 11:40

Турция поместила 53781 иностранца в бан-лист («черный список») из-за их связей с террористическими организациям и опасений попыток с их стороны проникновения через территорию Турции в зоны боевых действий.

Министерство внутренних дел Турции опубликовало доклад о борьбе, проводимой республикой, с так называемым Исламским Государством, сообщает МИА «Казинформ».

В докладе сообщается, что среди прочих мер, предпринимаемых правительством Турции в борьбе с распространением международного терроризма, - создание подразделения анализа рисков, в задачи которого, в частности, входит предотвращение проникновения на территорию страны лиц, связанных с террористическими организациями.

С момента своего создания в апреле 2014 года данные подразделения проверили 17500 иностранцев, подозреваемых в связях с террористическими группировками, и депортировали 4550 из них.

Также говорится, что Турция поместила 53781 иностранца в бан-лист («черный список») из-за их связей с террористическими организациям и опасений попыток с их стороны проникновения через территорию Турции в зоны боевых действий.

Среди лиц, кому запрещен въезд на территорию Турецкой Республики, 1914 казахстанца, 4128 граждан России, 2651 таджикистанцев, а также 1677 человек из Азербайджана. Больше всего в списке граждан Саудовской Аравии (7523), а из европейских стран - Франции (2622).

Следует отметить, что Турция признала ДАИШ* террористической организацией еще в 2013 году по решению Совета министров страны.

* запрещенная в Казахстане организация

Фото: viza.center

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