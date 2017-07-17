Почти 2 тыс. казахстанцам запрещен въезд в Турцию

В докладе сообщается, что среди прочих мер, предпринимаемых правительством Турции в борьбе с распространением международного терроризма, - создание подразделения анализа рисков, в задачи которого, в частности, входит предотвращение проникновения на территорию страны лиц, связанных с террористическими организациями.

С момента своего создания в апреле 2014 года данные подразделения проверили 17500 иностранцев, подозреваемых в связях с террористическими группировками, и депортировали 4550 из них.



