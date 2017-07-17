В Уральске пропал 20-летний парень
17 июля 2017, 12:19
Иногда у молодого человека бывали приступы эпилепсии.
13 июля примерно в 9.30 Эдуард Карагодский вышел из дома, чтобы вернуть мобильный телефон, который он нашел, но так и не вернулся, сообщает корреспондент портала "Мой Город".
Как рассказала сестра Эдуарда Оксана, до того, как он пропал, он сутки не был дома.
- Мой брат был не особо общительным, мы даже не знакомы с его друзьями. Не учился и не работал. Жил с мамой. Иногда у него бывали приступы эпилепсии. В ночь на 13 июля он не ночевал дома, только под утро пришел домой. Потом примерно 9.30 начал куда-то собираться, сказал, что ему нужно вернуть найденный телефон. Ушел и не вернулся. Заявление в ДВД ЗКО уже написали. Приезжали сотрудники полиции, взяли его личные вещи, больше пока никаких новостей нет, - рассказала Оксана.
Сестра Эдуарда пояснила, что в этот день, когда он ушел из дома, он был одет в белую футболку, синие джинсы, носки черного цвета и коричневые кроссовки.
Родные Эдуарда Карагодского просят всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, либо видел его, позвонить по следующему номеру: 8 (747) 540-14-02.
Фото предоставлено родственниками парня
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