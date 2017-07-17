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Начался суд над экс-председателем КНБ Нартаем Дутбаевым

17 июля 2017, 14:59

Всего на скамье подсудимых четыре человека.

В Военном суде Акмолинского гарнизона идут слушания по уголовному делу в отношении экс-главы КНБ РК Нартая Дутбаева, передает Zakon.kz.

Слушания проходят в закрытом режиме. На скамье подсудимых, помимо Дутбаева, оказались Раис Муратов, Ерлан Нуртаев, Нурлан Хасен.

Как пишет Today.kz, первое разбирательство по делу состоялось 13 июля. О том, что дело экс-главы КНБ и других фигурантов передано в суд, стало известно 12 июля.

28 декабря 2016 года стало известно, что бывший председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Нартай Дутбаев задержан по подозрению в разглашении государственных секретов и превышении власти и должностных полномочий.

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