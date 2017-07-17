Начался суд над экс-председателем КНБ Нартаем Дутбаевым
17 июля 2017, 14:59
Всего на скамье подсудимых четыре человека.
В Военном суде Акмолинского гарнизона идут слушания по уголовному делу в отношении экс-главы КНБ РК Нартая Дутбаева, передает Zakon.kz.
Слушания проходят в закрытом режиме. На скамье подсудимых, помимо Дутбаева, оказались Раис Муратов, Ерлан Нуртаев, Нурлан Хасен.
Как пишет Today.kz, первое разбирательство по делу состоялось 13 июля. О том, что дело экс-главы КНБ и других фигурантов передано в суд, стало известно 12 июля.
28 декабря 2016 года стало известно, что бывший председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Нартай Дутбаев задержан по подозрению в разглашении государственных секретов и превышении власти и должностных полномочий.
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