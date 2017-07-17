Казахстанку осудили на месяц тюрьмы за взятку полицейскому Сингапура

Наказание, вынесенное судом, мягкое, так как за такое преступление казахстанке грозил штраф до 100 000 долларов и/или тюремный срок до пяти лет за коррупцию.

26-летнюю казахстанку Елену Калугину заключили в тюрьму на 4 недели за попытку дать взятку полицейскому в размере 2150 долларов , передает , передает The Straits Times





Гражданка Казахстана призналась в том, что 28 июня пыталась подкупить инспектора Ло Хун Юэ, предложив ему 2150 долларов США за то, чтобы он не арестовывал ее.





Суд вынес решение о заключении Елены Калугиной в тюрьму сроком на четыре недели в понедельник, 17 июля





По данным окружного суда, инспектор Ло Хун Юэ и штаб-сержант Ксавье Сео Хун Ге отреагировали на сообщение о предполагаемых нелегальных визовых действиях в отеле Royal и отправились в номер Калугиной. Во время допроса она умоляла освободить ее и жестом показала, что хочет предложить деньги, потирая указательный и большой пальцы.





Инспектор в свою очередь предупредил ее, что взятка является преступлением и что ее действия будут записаны на камеру, но женщина не ограничилась жестами и открыла выдвижной ящик в номере и предложила деньги, умоляя отпустить ее и обещая, что следующим рейсом она сразу же вылетит домой. Инспектор отказался от этого предложения и арестовал ее.





Отмечается, что наказание, вынесенное судом, мягкое, так как за такое преступление казахстанке грозил штраф до 100 000 долларов и/или тюремный срок до пяти лет за коррупцию.







