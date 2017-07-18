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В Афганистане наводнение унесло жизни 17 человек

18 июля 2017, 08:54

Стихия разрушила более десяти домов.

Семнадцать человек погибли в результате наводнения, вызванного проливными дождями, в афганской провинции Кабул, сообщает РИА Новости.

По словам главы округа Сароби Мохаммада Фахима Мусазаи, многие люди понесли финансовые потери, так как наводнение причинило ущерб их домам и урожаю. Он добавил, что делегация из Кабула навестила пострадавших и выделила им денежную помощь.

По словам жителя округа, стихия разрушила более десяти домов.

Фото: РИА Новости


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