В Афганистане наводнение унесло жизни 17 человек
18 июля 2017, 08:54
Стихия разрушила более десяти домов.
Семнадцать человек погибли в результате наводнения, вызванного проливными дождями, в афганской провинции Кабул, сообщает РИА Новости.
По словам главы округа Сароби Мохаммада Фахима Мусазаи, многие люди понесли финансовые потери, так как наводнение причинило ущерб их домам и урожаю. Он добавил, что делегация из Кабула навестила пострадавших и выделила им денежную помощь.
По словам жителя округа, стихия разрушила более десяти домов.
Фото: РИА Новости
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