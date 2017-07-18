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В Шымкенте расследуются два дела о насилии над детьми

18 июля 2017, 09:24

Самое страшное в том, что дети были оставлены без надзора и спокойно пошли с малознакомыми «дяденьками».

Расследование по двум фактам сексуального насилия над малолетними детьми сейчас на особом контроле в прокуратуре Абайского района Шымкента, пишет Otyrar.kz.

Сегодня в Шымкенте идет следствие по двум страшным фактам. В первом, мужчина в состоянии алкогольного опьянения заманил к себе в квартиру 6-летнюю девочку. Во втором 30-летний мужчина предложил 9-летней соседке «примерить красивое платье».

Как отмечают прокуроры, самое страшное в том, что дети были оставлены без надзора и спокойно пошли с малознакомыми «дяденьками».

«Это все совершается путем обмана и злоупотребления доверием ребенка. Когда малолетней девочке предлагают мороженое или игрушку — она соглашается. И в результате вот такие последствия… Хотелось бы предупредить жителей нашего региона. Своевременный сигнал даст свои результаты, будьте внимательны», - отметил заместитель прокурора Абайского района Даулет Тлемисов.

Фото: knews.kg

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