Как выглядят королевские семьи из 15 стран мира
18 июля 2017, 10:41
Есть что-то в этих королевских семьях сказочное и необычное! А что вы думаете по этому поводу?
Британская королевская семья находится под пристальным вниманием прессы и прочих любопытных глаз. Это неудивительно: королева Елизавета в свой 91 год все так же бодра и весела, Кейт Миддлтон как всегда безупречна, а скелеты в шкафу, то и дело просачивающиеся в СМИ, дают нам понять, что в королевской семье тоже бывают проблемы. Об этом пишет Marketium.ru
Следя за событиями в Великобритании, мы забываем, что в мире немало царствующих королевских семей. О них и поговорим.
1. Нидерланды
Король Виллем-Александр и королева Максима со своими дочерьми-принцессами: Амалия (наследница короля), Алексия и Ариана.
2. Иордания
Король Абдалла II и королева Рания с детьми: наследный принц Хусейн, принцесса Сальма и принц Хашем. Также у четы есть дочь принцесса Иман, признанная икона стиля.
3. Бельгия
Бельгийская королевская семья: принц Габриэль, королева Матильда, принц Эммануил, король Филипп, принцесса Елизавета и принцесса Элеонора.
4. Дания
Королевская семья Дании: наследный принц Фредерик, принц Винсент, принц Хенрик, принцесса Жозефина, принц Кристиан, принцесса Изабелла, королева Маргрете II и наследная принцесса Мария.
5. Япония
Королевская семья Японии позирует во дворце Тогу в Токио: наследный принц Нарухито, наследная принцесса Масако, их дочь Айко и их собака Юри.
6. Камбоджа
Король Камбоджи Нородом Сиамони все еще остается холостяком.
7. Люксембург
Принц Гийом Люксембургский и его супруга принцесса Стефания.
8. Испания
Король Фелипе VI, принцесса София, принцесса Леонор и королева Летиция.
9. Швеция
На руках у наследной принцессы Виктории принц Оскар. Рядом её супруг принц Даниэль и дочь принцесса Эстелла. Фото сделано после церемонии крещения Оскара.
10. Таиланд
Король Пхумипон Адульядет на троне и рядом члены его семьи (фото сделано в 2012 году): принцесса Сомсавали, принцесса Уболратана, принцесса Чулабхорн, принцесса Сирибхачудабхорн, супруга наследника принцесса Сирасми, принц Дипангкорн Расмийоти, наследный принц Вачиралонгкорн, принцесса Сириндхорн. Король Пхумпион скончался в 2016 году, и в Таиланде был объявлен целый год траура. Королем назначен Вачиралонгкорн.
11. Великобритания
Члены королевской семьи Великобритании: Камилла (герцогиня Корнуоллская), принц Чарльз, королева Елизавета II, принц Филипп (герцог Эдинбургский), Кэтрин (герцогиня Кембриджская), принцесса Шарлотта из Кембриджа, принц Георг Кембриджский и принц Уильям Кембриджский.
12. Норвегия
Король Харальд V, королева Соня и их семья в Тронхейме: наследная принцесса Метте-Марит, принц Сверр Магнус, наследный принц Хаакон, принцесса Ингрид Александра, Мариус Борг Хойби, принцесса Астрид, королева Соня и король Харальд V, Эмма Таллула Бен, принцесса Марта Луиза, Леа Айседора Бен и Мод Анжелика Бен.
13. Монако
Принцесса Монако Стефани и ее дети на благотворительном мероприятии. Принцесса – младшая дочь Рене III, принца Монако, и американской актрисы Грейс Келли.
14. Свазиленд
Король Свазиленда Мсвати III и четыре его жены. Всего у короля 15 жен.
15. Марокко
Король Мохаммед VI, принцесса Лалла Сальма и их сын Мулай аль-Хассан.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869072-9b13bad40aa1ecd38cf66010a6b08bc2
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...