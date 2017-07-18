В Москве 20 июля простятся с Толоконниковым
18 июля 2017, 10:44
Прощание будет проходит в Доме Кино Союза Кинематографистов России по адресу ул. Васильевская д.13 в 11.00.
Прощание с Владимиром Алексеевичем Толоконниковым состоится в четверг, 20 июля 2017 года в Доме Кино Союза Кинематографистов России по адресу ул. Васильевская д.13 в 11.00, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Посольства РК в РФ.
"Вход свободный, все желающие, коллеги и поклонники приглашаются на церемонию гражданской панихиды. Последующие похороны пройдут на Троекуровском кладбище по адресу ул. Рябиновая, вл. 24", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь с 15 на 16 июля в Москве умер Владимир Толоконников. Причиной смерти стала остановка сердца. Вчера в Алматы в Государственном театре имени М. Ю. Лермонтова проходило прощание с Владимиром Толоконниковым. Десятки людей с самого утра несли цветы, чтобы возложить их к фотографии знаменитого Шарикова, которую установили в холле театра. Именно здесь Толоконников в свое время сыграл более трех сотен ролей.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869073-047d43715a3ab3a395e44f65456d7599
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...