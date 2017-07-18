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В Москве 20 июля простятся с Толоконниковым

18 июля 2017, 10:44

Прощание будет проходит в Доме Кино Союза Кинематографистов России по адресу ул. Васильевская д.13 в 11.00.

Прощание с Владимиром Алексеевичем Толоконниковым состоится в четверг, 20 июля 2017 года в Доме Кино Союза Кинематографистов России по адресу ул. Васильевская д.13 в 11.00, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Посольства РК в РФ.

"Вход свободный, все желающие, коллеги и поклонники приглашаются на церемонию гражданской панихиды. Последующие похороны пройдут на Троекуровском кладбище по адресу ул. Рябиновая, вл. 24", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля в Москве умер Владимир Толоконников. Причиной смерти стала остановка сердца. Вчера в Алматы в Государственном театре имени М. Ю. Лермонтова проходило прощание с Владимиром Толоконниковым. Десятки людей с самого утра несли цветы, чтобы возложить их к фотографии знаменитого Шарикова, которую установили в холле театра. Именно здесь Толоконников в свое время сыграл более трех сотен ролей.





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