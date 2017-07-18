Возгорание произошло в здании МВД в Астане
18 июля 2017, 11:13
Возгорание произошло утром, когда сотрудники ведомства уже находились на рабочих местах.
Возгорание техники произошло сегодня утром в здании министерства внутренних дел РК, сообщает Sputnik Казахстан.
"В одном из помещений административного здания МВД в результате замыкания электропроводки произошло возгорание оргтехники, которое было ликвидировано", − сообщили в пресс-службе МВД.
Как отметили в пресс-службе, пострадавших нет. Замыкание произошло утром, сотрудники находились на рабочих местах.
Фото: NewTimes.kz
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