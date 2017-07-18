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Полицейские Костанайской области рассказали о смертельном ДТП с мотоциклистом

18 июля 2017, 11:52

Назначены экспертизы.

По факту ДТП с участием мотоциклиста в городе Рудный проводится досудебное расследование, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Напомним, 14 июля в 18.30 часов в городе Рудный по улице Корчагина произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 28-летнего мотоциклиста.

"Парень, управляя мотоциклом «Кавасаки», направлялся в сторону улицы Мира. В это время во встречном направлении маневр налево выполнял 29-летний водитель легкового автомобиля марки «Лада Ларгус». В результате столкновения мотоциклист скончался на месте аварии", - отметили в ДВД области.

Полиция проводит досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения». Назначены экспертизы.

Фото: соцсети

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