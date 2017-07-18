В США самолет рухнул на поле для гольфа, есть жертвы

В США два человека погибли в результате катастрофы легкомоторного самолета Lancair Evolution , сообщает , сообщает Росбалт со ссылкой Fox News.

Инцидент произошел в штате Аризона. По неизвестным причинам самолет не смог долететь полмили до аэродрома и рухнул на поле для гольфа.

Погибли два человека, находившихся на борту воздушного судна





До катастрофы пилот сообщил диспетчеру, что у самолета механические проблемы. Незадолго до крушения пилот сообщил диспетчеру, что у самолёта возникли механические проблемы, но дотянуть до аэродрома не сумел примерно полмили. Lancair Evolution рухнул на лужайку и загорелся.

После крушения самолет загорелся, пожарные погасили огонь спустя полчаса. На земле в результате падения разрушений нет.





Фото: Рен ТВ







