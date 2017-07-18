В США самолет рухнул на поле для гольфа, есть жертвы
18 июля 2017, 12:49
Инцидент произошел в штате Аризона.
В США два человека погибли в результате катастрофы легкомоторного самолета Lancair Evolution, сообщает Росбалт со ссылкой Fox News.
Инцидент произошел в штате Аризона. По неизвестным причинам самолет не смог долететь полмили до аэродрома и рухнул на поле для гольфа.
Погибли два человека, находившихся на борту воздушного судна
До катастрофы пилот сообщил диспетчеру, что у самолета механические проблемы. Незадолго до крушения пилот сообщил диспетчеру, что у самолёта возникли механические проблемы, но дотянуть до аэродрома не сумел примерно полмили. Lancair Evolution рухнул на лужайку и загорелся.
После крушения самолет загорелся, пожарные погасили огонь спустя полчаса. На земле в результате падения разрушений нет.
Фото: Рен ТВ
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