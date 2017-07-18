Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В США самолет рухнул на поле для гольфа, есть жертвы

18 июля 2017, 12:49

Инцидент произошел в штате Аризона.

В США два человека погибли в результате катастрофы легкомоторного самолета Lancair Evolution, сообщает Росбалт со ссылкой Fox News.
Инцидент произошел в штате Аризона. По неизвестным причинам самолет не смог долететь полмили до аэродрома и рухнул на поле для гольфа.
Погибли два человека, находившихся на борту воздушного судна

До катастрофы пилот сообщил диспетчеру, что у самолета механические проблемы. Незадолго до крушения пилот сообщил диспетчеру, что у самолёта возникли механические проблемы, но дотянуть до аэродрома не сумел примерно полмили. Lancair Evolution рухнул на лужайку и загорелся.
После крушения самолет загорелся, пожарные погасили огонь спустя полчаса. На земле в результате падения разрушений нет.

Фото: Рен ТВ



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...