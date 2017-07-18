Пять человек пострадали от урагана в ВКО

Пять человек пострадали в Восточной Казахстанской области в результате опасного метеорологического явления, когда в трех районах и городе Усть-Каменогорске ветер усилился до 35 м в секунду, что повлекло за собой срывы кровли с различных зданий , сообщает Zakon.kz со ссылкой на ortcom.kz.





После осмотра трое из пострадавших с различной степенью тяжести травмирования были госпитализированы в больницу, двое отпущены домой , сказал, докладывая о ситуации в Восточно-Казахстанской области» в Службе центральных коммуникаций официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.





«Накануне от местного филиала Казгидродомет поступала информация о том, что 17 числа ожидается гроза, дождь и усиление ветра до 15-20 м в секунду. Вся информация была размещена на сайте КЧС Восточно-Казахстанской области. Жители были оповещены посредством сайта и мобильного приложения», - сказал Руслан Иманкулов.





Такие же аномальные явления наблюдались и в Жамбылской области.





«Тут свое слово должна сказать наука, что происходит с природой. Что касается ЧС природного характера - человек не может угадать, что может произойти. Такое состояние погоды наблюдается не только по нашим широтам, но и в соседних странах. Ситуацию должна прояснить наука», - считает официальный представитель КЧС МВД РК.





Климат меняется и при учащении таких ситуаций, по мнению Руслана Иманкулова, нужно обратить соответствующее внимание на изучение правил безопасности. «На сайте комитета по ЧС есть рубрика «Экстренная информация». Любой человек может зайти и ознакомиться со штормовыми предупреждениями, которые специально вывешены для того, чтобы люди были в курсе» - обращает внимание представитель КЧС.

В ВКО помимо СМС-предупреждений, дополнительно используется мобильное приложение.





По словам Руслана Иманкулова, при акимате Восточно-Казахстанской области сформирована комиссия





«Она проведет соответствующие расчеты по ущербу, и, соответственно, если необходимо, восстановлению в денежном эквиваленте», - сказал он.





Официальный представитель КЧС МВД, предупредил, что такого рода аномальные явления могут выбить из привычного ритма работы коммунальные службы – подачу тепла, электроэнергии.



