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Штормовое предупреждение: на Астану и Акмолинскую область надвигается гроза с градом

18 июля 2017, 15:22

Порывы ветра могу достигать 15-20 м/с.

Синоптики РГП "Казгидромет" распространили штормовое предупреждение для жителей Астаны и Акмолинской области, передает Zakon.kz.

По данным метеорологов, 19 июля в Акмолинской области ожидается местами гроза, град, ночью и утром туман. Ветер северный, северо-западный 15-20, порывы 23 м/с.

В городе Астана 19 июля ожидается гроза, град. Ветер северный, северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Фото: karpovka.net

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