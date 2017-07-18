В Алматы самое распространенное ДТП – наезд на пешехода

Больше всего пострадало человек в этом году во вторник, меньше всего - в выходные дни.

Полиция Алматы проанализировала дорожную ситуацию в мегаполисе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД.





По данным Местной полицейской службы, основными причинами ДТП по вине водителей являются:





- наезд на пешехода – 1 тысяча 174;

- попутное столкновение - 421;

- наезд на препятствие - 88;





Анализ ДТП с пострадавшими по времени суток выглядит следующим образом:





- в период с 06.00 часов до 22.00 часов совершено – 1 тысяча 842 ДТП, при этом погибли 29 человек, пострадали 2 тысячи 138 человек;

- в период с 22.00 часов до 06.00 часов - 406 ДТП, при этом погибли 18 человек, пострадали 532 человека;





Анализ ДТП с пострадавшими по дням недели показал, что больше всего пострадало человек в этом году во вторник, меньше всего - в выходные дни:







