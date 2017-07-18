Суд над казахстанкой в Сингапуре прокомментировали в МИД РК

Благодаря усилиям казахстанских дипломатов, удалось снизить срок наказания казахстанки Елены Калугиной, обвиняемой в попытке дачи взятки офицеру полиции Сингапура , сообщает МИА « , сообщает МИА « Казинформ ».





Как сообщил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел РК Ануар Жайнаков, в посольство Казахстана в Сингапуре информация о задержании нашей гражданки 1990 года рождения поступила 29 июня от Бюро по противодействию коррупции Сингапура. Она обвинялась в попытке дать взятку офицеру полиции в размере 2050 сингапурских долларов (около 1,5 тыс. долларов США).





Как рассказал Ануар Жайнаков, в этот же день консул Казахстана встретился с задержанной, ознакомился с материалами дела. Для организации ее защиты казахстанские дипломаты помогли найти квалифицированного адвоката и в дальнейшем также залогодателя. Отметим, что во время одного из слушаний суд предложил ей выйти под залог. Согласно законодательству Сингапура залог может внести только гражданин этой страны. Поскольку у задержанной казахстанки не было знакомых в этой стране, казахстанские дипломаты нашли залогодателя, который внес залог в сумме 5 тыс. сингапурских долларов (3 600 долларов США). 3 июля она была отпущена под залог, под подпиской о невыезде.





Представитель МИД отметил, что в первом слушании казахстанка отказалась признавать свою вину. Второе слушание было перенесено. И только в ходе третьего слушания 17 июля Елена Калугина признала свою вину, и суд вынес решение приговорить ее к 30-дневному лишению свободы с отбыванием наказания в женской колонии Сингапура.





«Хотел бы отметить особую роль наших дипломатов. Вы знаете, что в Сингапуре достаточно суровое антикоррупционное законодательство. Ей грозил срок до пяти лет отбывания наказания. Но усилиями наших дипломатов, подбором квалифицированного адвоката, удалось этот срок снизить. Ее приговорили к 30-дневному лишению свободы. Более того, согласно законодательству страны, наша гражданка может получить право на условно досрочное освобождение после отбытия двух трети срока, это около 18 дней. При этом срок отбывания наказания будет исчисляться со дня вынесения приговора, то есть 17 июля. Наши дипломаты находятся на постоянной связи с родными и близкими осужденной. Их уже о решении суда проинформировали», - рассказал Ануар Жайнаков.





Напомним , 26-летнюю казахстанку Елену Калугину в Сингапуре заключили в тюрьму на 4 недели за попытку дать взятку полицейскому. Гражданка Казахстана призналась в том, что 28 июня пыталась подкупить инспектора Ло Хун Юэ, предложив ему крупную сумму за то, чтобы он не арестовывал ее. По данным окружного суда, инспектор Ло Хун Юэ и штаб-сержант Ксавье Сео Хун Ге отреагировали на сообщение о предполагаемых нелегальных визовых действиях в отеле Royal и отправились в номер Калугиной. Во время допроса она умоляла освободить ее и жестом показала, что хочет предложить деньги, потирая указательный и большой пальцы. Инспектор в свою очередь предупредил ее, что взятка является преступлением и что ее действия будут записаны на камеру, но женщина не ограничилась жестами и открыла выдвижной ящик в номере и предложила деньги, умоляя отпустить ее и обещая, что следующим рейсом она сразу же вылетит домой. Инспектор отказался от этого предложения и арестовал ее.







