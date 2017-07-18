Мужчина погиб под колесами поезда в Алматинской области
18 июля 2017, 17:30
Он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.
Переходивший железнодорожные пути мужчина попал под поезд на станции Байсерке и скончался от полученных травм, сообщает МИА «Казинформ».
«В Линейное управление внутренних дел на ст. Алматы-1 поступило сообщение о том, что на ст. Байсерке машинист пассажирского поезда сообщением «Семей-Кызылорда», применив экстренное торможение, совершил наезд на мужчину, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте, от полученных травм он скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 344 УК РК. (Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта)», - сообщили в пресс-службе ДВД на транспорте.
По данным управления административной полиции департамента за 6 месяцев 2017 года 15 838 граждан привлечено к административной ответственности за переход железнодорожного полотна в неустановленных местах. За отчетный период зарегистрирован 761 факт экстренного торможения, из них по причине нахождения людей - 358, связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота - 304. Также зарегистрировано 8 фактов наложения посторонних предметов на железнодорожные пути.
«За 6 месяцев текущего года по стране под колеса поездов попало 57 граждан, больше половины из них со смертельным исходом. Основными причинами случившегося являются переход железнодорожных путей в неустановленном месте, несоблюдение пострадавшими элементарных правил безопасности на железнодорожных путях. Особую обеспокоенность вызывает состояние детского травматизма», - отметила пресс-секретарь начальника ДВД на транспорте Ляззат Касымжанова.
Фото: EADaily
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