В Алматинской области девочка утонула в арыке

Девочка утонула в поливном арыке в Алматинской области, другая находится в тяжелом состоянии, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

Несчастный случай произошел в понедельник, 17 июля, в поселке Еспе Жамбылского района.

Две девочки 10 лет во время игры по неосторожности упали в арык, находящийся на окраине села Еспе и предназначенный для домашнего скота.

Местным жителям удалось спасти одного ребенка, но вторая девочка утонула.

"Спасенная девочка находится под наблюдением медиков районной больницы. Вчера ее состояние было критически тяжелым", — сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

По информации спасателей, с начала купального сезона на водоемах и реках Алматинской области зарегистрированы 72 чрезвычайных ситуации. Пострадали 111 человек, из которых утонули 28 человек, в том числе семь детей. Личным составом подразделений ДЧС спасено 83 человека.

Спасатели настоятельно рекомендуют не оставлять детей вблизи водоемов без присмотра.