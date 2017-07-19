В СКО полиция раскрыла дерзкое разбойное нападение
19 июля 2017, 08:20
За совершение данного преступления были изобличены, задержаны и водворены в ИВС 3 ранее судимых жителей г.Кокшетау.
23 мая в поселке Горном Айыртауского района неизвестные лица ворвались в дом к пенсионерке 1936 г.р. и, угрожая ей, завладели денежными сбережениями, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу СКО.
В течение 2 месяцев шла кропотливая работа по раскрытию данного разбоя. Сотрудниками криминальной полиции ДВД СКО и Айыртауского района проверялась любая информация и версия, были просмотрены видеозаписи с камер, отрабатывалась каждая единица автотранспорта.
Проведенный комплекс оперативно-следственной работы дал положительный результат. За совершение данного преступления были изобличены, задержаны и водворены в ИВС 3 ранее судимых жителей г.Кокшетау.
Они арестованы, проводятся необходимые следственные действия.
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