В СКО полиция раскрыла дерзкое разбойное нападение

За совершение данного преступления были изобличены, задержаны и водворены в ИВС 3 ранее судимых жителей г.Кокшетау.

23 мая в поселке Горном Айыртауского района неизвестные лица ворвались в дом к пенсионерке 1936 г.р. и, угрожая ей, завладели денежными сбережениями, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу СКО.





В течение 2 месяцев шла кропотливая работа по раскрытию данного разбоя. Сотрудниками криминальной полиции ДВД СКО и Айыртауского района проверялась любая информация и версия, были просмотрены видеозаписи с камер, отрабатывалась каждая единица автотранспорта.





Проведенный комплекс оперативно-следственной работы дал положительный результат. За совершение данного преступления были изобличены, задержаны и водворены в ИВС 3 ранее судимых жителей г.Кокшетау.





Они арестованы, проводятся необходимые следственные действия.







