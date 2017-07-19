В Астане турфирма выплатит имущественный вред туристам
19 июля 2017, 10:04
При оформлении тура женщине и ее ребенку не выписали страховые полиса медицинского страхования.
В Астане туристическая фирма выплатит имущественный вред туристам, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда города Астаны.
Женщина заключила договор с туристической компанией и уехала отдыхать.
Во время отдыха у ребенка туриста начался острый приступ аппендикса, в связи с чем, были понесены расходы, связанные с лечением сына в размере более 500 000 тенге, а также приобретением авиабилетов на обратную дорогу в размере 112 000 тенге.
Как установлено в суде, при оформлении тура истице и ее ребенку не выписали страховые полиса медицинского страхования, в связи с чем, Сарыаркинский районный суд города Астаны взыскал с туристической фирмы сумму имущественного вреда.
Решение не вступило в законную силу.
Фото: Уральской недели
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