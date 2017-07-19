Одна из самых красивых женщин мира в сказочных нарядах
19 июля 2017, 10:40
Выбирайте лучший образ и непременно наслаждайтесь каждым снимком!
Выходы 43-летней Айшварии Рай ожидают, затаив дыхание. В мае 2017 года весь мир ахнул, когда индийская актриса появилась на красной дорожке в Каннах.
Звезда Болливуда каждый год производит настоящий фурор на фестивале. И в 2017 году у нее, к счастью, не было модных промахов. Она блистала в разных, но поистине сказочных платьях. Одно – нежно-голубое и пышное, второе – роскошное красное, третье и четвертое – благородный nude, пятое – с милым цветочным принтом. Скажите нам, разве она не принцесса?
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Фото: Marketium.ru
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