В мире более 16 млн. зрителей посмотрели премьеру новой «Игры престолов»
19 июля 2017, 11:46
Это на 50% больше, чем число зрителей премьеры шестого сезона.
Число зрителей премьеры седьмого сезона сериала «Игра престолов» превысило 16 млн, сообщает Газета.ru со ссылкой на Entertainment Weekly.
Ранее стало известно, что первую серию новой «Игры престолов» посмотрели 10,1 млн зрителей, что является новым рекордом для сериала.
Теперь, с учетом всех платформ канала HBO (включая повторные показы и стриминг), число зрителей возросло до 16,1 млн. Это на 50% больше, чем число зрителей премьеры шестого сезона.
Новая серия получила прекрасные отзывы у критиков, а также стала поводом для 2,4 млн твитов. По данным компании Twitter, это самый популярный эпизод за всю историю «Игры престолов».
Фото: YouTube
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