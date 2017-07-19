В мире более 16 млн. зрителей посмотрели премьеру новой «Игры престолов»

Это на 50% больше, чем число зрителей премьеры шестого сезона.

Число зрителей премьеры седьмого сезона сериала «Игра престолов» превысило 16 млн , сообщает , сообщает Газета.ru со ссылкой на Entertainment Weekly.





Ранее стало известно, что первую серию новой «Игры престолов» посмотрели 10,1 млн зрителей, что является новым рекордом для сериала.





Теперь, с учетом всех платформ канала HBO (включая повторные показы и стриминг), число зрителей возросло до 16,1 млн. Это на 50% больше, чем число зрителей премьеры шестого сезона.





Новая серия получила прекрасные отзывы у критиков, а также стала поводом для 2,4 млн твитов. По данным компании Twitter, это самый популярный эпизод за всю историю «Игры престолов».



