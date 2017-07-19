В Костанайской области пропавшего парня нашли мертвым в котловане

Парень вышел из дома ночью в городе Житикара 13 июля и пропал.

Сообщение о розыске 18-летнего Андрея Калинкина было опубликовано в социальных сетях , передаёт , передаёт alau.kz





Сообщение о розыске было размещено несколько дней назад. Парень вышел из дома ночью в городе Житикара 13 июля и пропал.





На своей странице в ВК сестра опубликовала запись о том, что пропавшего Андрея Калинкина больше нет в живых.













Тело 18-летнего парня обнаружили в котловане вблизи посёлка Забеловка. Об этом порталу сообщил заместитель руководителя Северного РАОСО КЧС МВД РК Сергей Шмидт.



