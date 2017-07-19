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В Костанайской области пропавшего парня нашли мертвым в котловане

19 июля 2017, 15:22

Парень вышел из дома ночью в городе Житикара 13 июля и пропал.

Сообщение о розыске 18-летнего Андрея Калинкина было опубликовано в социальных сетях, передаёт alau.kz.

Сообщение о розыске было размещено несколько дней назад. Парень вышел из дома ночью в городе Житикара 13 июля и пропал.

На своей странице в ВК сестра опубликовала запись о том, что пропавшего Андрея Калинкина больше нет в живых.



Тело 18-летнего парня обнаружили в котловане вблизи посёлка Забеловка. Об этом порталу сообщил заместитель руководителя Северного РАОСО КЧС МВД РК Сергей Шмидт.

Фото со страницы ВК

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