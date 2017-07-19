В Костанайской области автомобиль дважды переехал девушку

Она получила множественные переломы, ушибы и ссадины.

В посёлке Затобольск Костанайского района девушку дважды переехал автомобиль, передаёт " передаёт " Алау





В Костанайскую городскую больницу 25-летнюю девушку доставили 16 июля около 3 часов ночи. Сопровождавшие её люди сообщили, что девушку дважды переехала Газель.





В больнице рассказали о тяжелом состоянии пострадавшей. Она получила множественные переломы, ушибы и ссадины.





Девушка была в коме. Сейчас она пришла в сознание.



