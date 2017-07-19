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В Костанайской области автомобиль дважды переехал девушку

19 июля 2017, 20:02

Она получила множественные переломы, ушибы и ссадины.

В посёлке Затобольск Костанайского района девушку дважды переехал автомобиль, передаёт "Алау"

В Костанайскую городскую больницу 25-летнюю девушку доставили 16 июля около 3 часов ночи. Сопровождавшие её люди сообщили, что девушку дважды переехала Газель.

В больнице рассказали о тяжелом состоянии пострадавшей. Она получила множественные переломы, ушибы и ссадины.

Девушка была в коме. Сейчас она пришла в сознание.

Фото: ok.ru.

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