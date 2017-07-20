Казахстанские ватерполисты выиграли сборную Канады на чемпионате мира FINA, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Федерацию водных видов спорта РК.





В Будапеште продолжается чемпионат мира FINA. Мужская команда по водному поло РК в матче второго турнира группового этапа со счетом 10:9 вырвала победу у сборной Канады, забив три гола в ворота соперников в последней четверти игры.





Мужчины. Водное поло. Группа А. Казахстан-Канада-10:9 (2:2; 3:3; 2:3; 3:1)





Теперь казахстанцам предстоит встретиться с командой Черногории. Игра пройдет 21 июля.





Также на озере Балатон прошли соревнования по плаванию в открытой воде на дистанции 5км, где Ксения Романчук и Нина Рахимова финишировали на 30 (1:02:00.30, +02:53.30) и 54 (1:09:28.70, +10:21.70) местах соответственно.





Команда синхронисток завершила предварительные выступления произвольной программы на 15 месте. Сегодня 20 июля состоится финал произвольной программы дуэтов в синхронном плавании с участием Екатерины и Александры Немич. Накануне девушки вышли в финал, замкнув дюжину лидеров мирового первенства. Команда синхронисток участвует в предварительных выступлениях комбинированной программы.





В плавании в открытой воде пройдет командная эстафета на дистанции 5км, здесь участие примут Виталий Худяков, Лев Черепанов, Нина Рахимова и Ксения Романчук.





Лучший результат в плавании в открытой воде на этой дистанции пока только у Виталия Худякова - 9 место с результатом 54:48.10.





Кроме этого, женская команда ватерполисток сыграет со сборной России.



