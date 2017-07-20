СМИ: компаньоны, друзья, родственники Токмади выступили с разоблачительными заявлениями

Бизнесмен Сергей Непропёкин, к примеру, утверждает, что Токмади, взятый в прошлом месяце под стражу, несколько лет назад забрал у него 50-процентную долю в крупнейшем заводе страны.

А племенник Токмади откровенничает о том, как дядя был авторитетом в бандитских кругах.

В доме у сестры Токмади обнаружили барсетку с пистолетами Макарова и ТТ. Женщина утверждает, что их привез племянник Муратхана Бекен Иманкалиев. Сам он говорит, что дядя попросил доставить пакет по указанному адресу, а после того как его задержали, открестился и от посылки, и от родственника. Бекен такого предательства не простил и теперь вовсю откровенничает. Говорит, что здоровье потерял, и в больнице оказался из-за Муратхана Токмади. Как тот начинал карьеру в 90-ых помнит хорошо и рассказывает, что человек по прозвищу Черный Мура был авторитетной личностью в определенных кругах.





«У него криминальная жизнь тогда росла конкретно. Он тогда еще рэкетиром был. И постепенно вверх поднималась его ситуация. Имеется в виду, его ценили в городе, знали. Уважали многие люди. Но в основном в криминальных структурах знали его. У людей квартиры забирал, кого-то «крышевал» в кафе, кому-то помогал, деньги выбивал, у кого-то забирал. Таким образом, он деньги зарабатывал в 90 годах. Рэкетирством своим», - сказал племянник Токмади Бекен Иманкалиев.





Бизнесмен не только гитару в руках держать умеет, но и оружие. Причем стрелок отменный.





Во время отдыха в 2004 году погиб банкир Ержан Татишев. Рядом с ним в тот момент находился Муратхан Токмади. Произошедшее тогда назвали несчастным случаем.





Фамилия Токмади фигурирует и в другом деле: согласно оперативным данным, однажды он приказал своим киллерам устранить Адая Тшарбаева – лидера известной ОПГ. Но тот тогда отделался ранением, погиб водитель обстрелянной машины. В 1996 году, во время разборок с группировкой «Четыре брата» за контроль над рынком «Рахат» убили члена банды «Депутатский корпус» Нурлана Донсебаева. Его родные считают, что именно Токмади отправил парня на верную смерть. Действительно ли это так, сейчас выясняют полицейские. А еще пытаются понять, что связывало Муратхана Токмади с главарем группировки «Атаба» Талгатом Атабаевым. С ним бизнесмен, судя по фотографиям, был в хороших отношениях. Подружиться с Токмади надеялся и предприниматель Баймурат Сактаганов. Он тогда не думал, что после знакомства останется без своего имущественного комплекса. И это не в девяностых, а в двухтысячных.





«Ну, и вот с Токмади Муратханом я имел честь, в кавычках, встретиться. Были угрозы, были наезды, судились. Но, однако ж Муратхан эту базу забрал. Были наезды на брата. Физическое насилие было. Угрозы были. Запугивание было. Сказали, гранату еще не закинули, ночью звонили и говорили: «Смотрите, если не решите, не продадите, то взорвем». Были такие слова: «Агашка, отойди! По -хорошему отойди». Для сохранения семьи, для сохранения детей я был вынужден отойти», - рассказал предприниматель Баймурат Сактаганов.





После задержания бизнесмена, спортсмена, примерного семьянина и «стекольного короля» его стали разоблачать и другие соратники. Вот Сергей Непропёкин. Он открыл стекольный завод вместе с Токмади, вложив в производство сотни миллионов. Утверждает, что ему пришлось переписать свою долю на Муртхана, не получив за бизнес ни копейки.





«Мне просто деваться было некуда. А потом уже последние 25 процентов он сказал: «Все, я больше с вами не хочу разговаривать. Думайте, у вас семья, у вас дети. Думайте, у вас будущее свое. Проще отписать и все». Вот такие слова. Я считал, что это просто предательски. Такой жесткий наезд, как бандита, как рэкетира - я его больше никак не рассматриваю. Способом единственным – способом угроз, запугивания и вплоть до физического устранения. Вот таким способом он получил все», - рассказал бизнесмен Сергей Непропёкин.



