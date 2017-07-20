Около полутора часов в день перерабатывают госслужащие в РК
20 июля 2017, 12:31
В основном они задерживаются на работе из-за срочных поручений от начальства.
В ходе пресс-конференции в Правительстве РК заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова заявила, что не считает, что госслужащие повсеместно «массово» перерабатывают сверхнормы, передает корреспондент Zakon.kz.
«Что касается переработок в государственном органе, на самом деле этот вопрос является предметом оценки деятельности государственных органов, и поэтому говорим о том, что повсеместно переработки есть на государственной службе, но нельзя говорить о том, что это явление носит массовый характер», - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
По ее словам, в среднем в день переработка сотрудника госорганов составляет 1 час 19 минут.
«Если смотреть официальные данные, которые получены посредством изучения системы контроля доступа служащих в административные здания государственных органов, то переработки составляют в среднем 1 час 19 минут, если поминутно смотреть. При этом зачастую сотрудники задерживаются в случае наличия определенных срочных поручений, поэтому говорить о том, что это повсеместно, мне кажется, не совсем будет верным», - считает спикер.
Ксения Давыдова, Астана
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869459-87f3d043c17baddbd332ec291a578f28
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...