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Около полутора часов в день перерабатывают госслужащие в РК

20 июля 2017, 12:31

В основном они задерживаются на работе из-за срочных поручений от начальства.

В ходе пресс-конференции в Правительстве РК заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова заявила, что не считает, что госслужащие повсеместно «массово» перерабатывают сверхнормы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Что касается переработок в государственном органе, на самом деле этот вопрос является предметом оценки деятельности государственных органов, и поэтому говорим о том, что повсеместно переработки есть на государственной службе, но нельзя говорить о том, что это явление носит массовый характер», - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По ее словам, в среднем в день переработка сотрудника госорганов составляет 1 час 19 минут.

«Если смотреть официальные данные, которые получены посредством изучения системы контроля доступа служащих в административные здания государственных органов, то переработки составляют в среднем 1 час 19 минут, если поминутно смотреть. При этом зачастую сотрудники задерживаются в случае наличия определенных срочных поручений, поэтому говорить о том, что это повсеместно, мне кажется, не совсем будет верным», - считает спикер.

Ксения Давыдова, Астана
Фото: соцсети


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