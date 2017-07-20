В Семее бывшего военного, не сумевшего выплатить штраф 21 млн тенге, посадили на 7 лет
20 июля 2017, 12:50
Мужчина ранее был осужден за взятку.
В Военном суде Семейского гарнизона рассмотрено представление судебного исполнителя по исполнению административных штрафов и приговоров суда по Семея в отношении «Т» о замене наказания по приговору суда, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Военного суда РК.
В суде установлено, что приговором военного суда Семейского гарнизона «Т» признан виновным в совершении преступления, предусмотренных ч. 5 ст. 28, п.п. 4 ч. 3 ст. 366 (получение взятки), и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 21 000 000 тенге.
"По данному производству в отношении «Т» судебным исполнителем приняты все меры для исполнения судебного акта в части уплаты штрафа, однако осужденным приговор суда не исполнен. В связи с этим, судебный исполнитель обратился в суд с представлением о замене назначенного наказания в виде штрафа по приговору суда на другой вид наказания. Постановлением суда «Т» заменено назначенное наказание в виде штрафа на лишение свободы на срок 7 лет. Постановление суда не вступило в законную силу", - сообщили в суде.
фото: resbash.ru
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