МНЭ РК: «ЕБРР выделит до $250 млн. на проекты в области ВИЭ в Казахстане», - Форум «Энергия будущего»

Европейский банк реконструкции и развития выделит до 250 млн. долларов на проекты в области возобновляемых источников энергетики в Казахстане. Об этом сегодня в ходе форума «Энергия Будущего» рассказал вице-министр экономики РК Ернар Бакенов , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





По его словам, Казахстан активно сотрудничает с международными финансовыми институтами для развития инфраструктуры ВИЭ.





«По линии ЕБРР есть соответствующие договоренности по выделению до 250 млн долларов на проекты ВИЭ. Дополнительно будут привлечены еще более 480 млн долларов от других международных финансовых институтов. Это позволит профинансировать более 500 МВт мощностей ВИЭ в Казахстане. В марте этого года совместно с АБР и фондом «Чистой энергии» введен в действие проект по содействию и развитию ВИЭ в РК. В рамках которого АБР окажет техническую поддержку казахстанской компании «КЕГОК» в усилении методов планирования энергосистем для интеграции ВИЭ в национальную сеть» - рассказал вице-министр.





Помимо этого, по его мнению, тема «Энергия будущего» весьма актуальна на сегодняшний день. Потому как, за последние десятилетия перед мировым сообществом остро встает вопрос не только исчерпаемости энергетических ресурсов, но и загрязнение окружающей среды, и обеспечение устойчивого развития.









«Во всем мире складывается неуклонный тренд роста инвестиций в энергоэффективность, в энергосбережение в ВИЭ. Иными словами - в энергию будущего. Проведение ЭКСПО является свидетельством приверженности нашей республики к переходу на экологически чистые технологии. Поставленные задачи, цели в ближайшее время в Казахстане очень четко улавливают современные тенденции развития в мире, при этом, учитывают и внутренние специфические факторы нашей страны».





При этом, он отметил, что в Казахстане уже сейчас реализуется модернизация национальной энергетической отрасли – уже действует 50 предприятий, использующих ВИЭ, с суммарной мощностью почти 300 МВт.





«У Казахстана имеется огромный потенциал для развития сферы ВИЭ, ветроэнергетика оценивается в 920 млрд кВт часов в год, потенциал солнечной энергии достигает 2,5 млрд кВт часов в год. При этом, на наш взгляд, в условиях доминирования доли традиционных источников энергии, для Казахстана наиболее приемлемы смешанные формы энергопроизводства, которые подразумевают выработку энергии из традиционных источников с параллельным развитием и возобновляемой энергетики» - заключил он.



