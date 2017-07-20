Роза Рымбаева примет участие в Днях ВКО в Астане
20 июля 2017, 13:42
Кульминацией Дней Восточно-Казахстанской области станет Гала-концерт.
С 21 по 25 июля 2017 года запланировано проведение Дней Восточно-Казахстанской области в городе Астана. Гостей и жителей столицы ждет разнообразная культурно-развлекательная программа с участием звезд казахстанской эстрады, в числе которых уроженка ВКО, Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.
Так, 21-24 июля в вечернее время, с 18.00 часов на площади Байтерек и в парке «Студенческий» на сцене «Парус» будут проведены концерты с участием творческих коллективов ВКО. Также будет организована выставка археологических артефактов «Ата-бабалар мұрасы» и фотовыставка «Родной земли – многоголосье». 21 июля в 18.30 в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького состоится спектакль Э. Портера «Поллианна» в постановке театра им. Абая.
23 июля мероприятия будут проводиться с 15.00 часов. На ипподроме «Қазанат» астанчанам представят Национально-культурный комплекс «Этноаул» с выставками ремесленников ВКО и театрализованным концертом с участием мастеров искусства региона.
Ну а кульминацией Дней Восточно-Казахстанской области станет Гала-концерт «НҰРЛЫ ШЫҒЫСТАН – НҰРЛЫ ӘЛЕМГЕ НҰР ШАШУ», с участием звезд казахстанской эстрады, которые являются выходцами восточного региона Казахстана.
Мероприятие пройдет в «Амфитеатре» на территории «ЭКСПО-2017» 25 июля в 21.00 часов.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869482-a72f5ca68dce11a4592dae366d5fa2f7
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...