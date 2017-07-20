Роза Рымбаева примет участие в Днях ВКО в Астане

С 21 по 25 июля 2017 года запланировано проведение Дней Восточно-Казахстанской области в городе Астана. Гостей и жителей столицы ждет разнообразная культурно-развлекательная программа с участием звезд казахстанской эстрады, в числе которых уроженка ВКО, Народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.





Так, 21-24 июля в вечернее время, с 18.00 часов на площади Байтерек и в парке «Студенческий» на сцене «Парус» будут проведены концерты с участием творческих коллективов ВКО. Также будет организована выставка археологических артефактов «Ата-бабалар мұрасы» и фотовыставка «Родной земли – многоголосье». 21 июля в 18.30 в Государственном академическом русском театре драмы имени М. Горького состоится спектакль Э. Портера «Поллианна» в постановке театра им. Абая.





23 июля мероприятия будут проводиться с 15.00 часов. На ипподроме «Қазанат» астанчанам представят Национально-культурный комплекс «Этноаул» с выставками ремесленников ВКО и театрализованным концертом с участием мастеров искусства региона.





Ну а кульминацией Дней Восточно-Казахстанской области станет Гала-концерт «НҰРЛЫ ШЫҒЫСТАН – НҰРЛЫ ӘЛЕМГЕ НҰР ШАШУ», с участием звезд казахстанской эстрады, которые являются выходцами восточного региона Казахстана.





Мероприятие пройдет в «Амфитеатре» на территории «ЭКСПО-2017» 25 июля в 21.00 часов.