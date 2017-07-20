В Алматы полицейские задержали бьющегося в конвульсиях неадекватного водителя

На обычное алкогольное опьянение это вообще не было похоже.

Экипаж дорожно-патрульной полиции двигался в восточном направлении по улице Шаляпина. Перед улицей Саина машина поравнялась с внедорожником Toyota Land Cruiser. Полицейские заметили, что его водитель как-то странно себя ведет. Подав звуковой сигнал, стражи порядка остановили джип за перекрестком Саина-Шаляпина





Автолюбитель был, мягко говоря, в неадекватном состоянии. Он лихорадочно бился в конвульсиях и подпрыгивал на сиденье. Временами он «возвращался в реальность» и пытался отвечать на вопросы полицейских. Но его сознание «предательски» не хотело проясняться. На обычное алкогольное опьянение это вообще не было похоже. Вероятнее всего, алматинец находился под властью наркотиков.



-Мужчина, что употребляли?

-Ничего не употреблял.

-А что с Вами сейчас?

-Нормально все, точно вам говорю.

-Вы представляете, где находитесь?

-По Шаляпина.

-Какая марка вашей машины?

-Шаляпина. Ой, Берегового! Тьфуй, Toyota!

-На экспертизу поедете?

-Конечно, вообще не вопрос!

Проехать и сдать анализы – для него не вопрос, но почему-то элементарно предоставить стражам порядка документы водитель не смог, наверное, в силу своего состояния. Вместо этого двухметровый мужчина стал буянить и рвался выйти из машины прямо на проезжую часть.

Обстановка накалялась и бушующий нарушитель никак не унимался. Полицейские приняли решение незамедлительно доставить явно неадекватного человека на медицинское освидетельствование.

По приезду в городской наркологический центр задержанный успокоился. Видимо, начал приходить в себя… Угомонить великана помогал и его родственник, который был рядом еще на месте остановки внедорожника. Дело осталось за малым: сдать необходимый анализ.

-Нужно собрать в баночку, для анализов…

-Да, я знаю.

-Наркотические вещества употребляли?

-Нет, не употреблял.

Это были пустые слова – результаты экспертизы показали обратное. При визуальном осмотре медиков клиника показала: крайняя перевозбужденность, чрезмерная суетливость, вялая реакция на свет, расширенные зрачки. Также в заключении было написано: «токсикоманическое опьянение, вызванное употреблением неизвестных психоактивных веществ». Врачи даже сообщили, что они обнаружили в моче нарушителя.

-Амфетамины и бензодиазепины – психостимуляторы.

-Типа «бутират»?

-Их много куда кладут. В «легалку» спайсы, JWH.

-Ничего подобного не курил. Даже сигареты.

Врачи трижды провожали задержанного в комнату для сбора анализов, но в двух случаях он умудрился заменить мочу… яблочным соком!

Получив результаты экспертизы, дорожно-патрульные полицейские отогнали внедорожник на штрафстоянку, а его хозяина доставили в УВД Ауэзовского района.









