В Алматы полицейские задержали бьющегося в конвульсиях неадекватного водителя
20 июля 2017, 15:42
На обычное алкогольное опьянение это вообще не было похоже.
Экипаж дорожно-патрульной полиции двигался в восточном направлении по улице Шаляпина. Перед улицей Саина машина поравнялась с внедорожником Toyota Land Cruiser. Полицейские заметили, что его водитель как-то странно себя ведет. Подав звуковой сигнал, стражи порядка остановили джип за перекрестком Саина-Шаляпина, сообщает портал patrul.kz.
Автолюбитель был, мягко говоря, в неадекватном состоянии. Он лихорадочно бился в конвульсиях и подпрыгивал на сиденье. Временами он «возвращался в реальность» и пытался отвечать на вопросы полицейских. Но его сознание «предательски» не хотело проясняться. На обычное алкогольное опьянение это вообще не было похоже. Вероятнее всего, алматинец находился под властью наркотиков.
-Мужчина, что употребляли?
-Ничего не употреблял.
-А что с Вами сейчас?
-Нормально все, точно вам говорю.
-Вы представляете, где находитесь?
-По Шаляпина.
-Какая марка вашей машины?
-Шаляпина. Ой, Берегового! Тьфуй, Toyota!
-На экспертизу поедете?
-Конечно, вообще не вопрос!
Проехать и сдать анализы – для него не вопрос, но почему-то элементарно предоставить стражам порядка документы водитель не смог, наверное, в силу своего состояния. Вместо этого двухметровый мужчина стал буянить и рвался выйти из машины прямо на проезжую часть.
Обстановка накалялась и бушующий нарушитель никак не унимался. Полицейские приняли решение незамедлительно доставить явно неадекватного человека на медицинское освидетельствование.
По приезду в городской наркологический центр задержанный успокоился. Видимо, начал приходить в себя… Угомонить великана помогал и его родственник, который был рядом еще на месте остановки внедорожника. Дело осталось за малым: сдать необходимый анализ.
-Нужно собрать в баночку, для анализов…
-Да, я знаю.
-Наркотические вещества употребляли?
-Нет, не употреблял.
Это были пустые слова – результаты экспертизы показали обратное. При визуальном осмотре медиков клиника показала: крайняя перевозбужденность, чрезмерная суетливость, вялая реакция на свет, расширенные зрачки. Также в заключении было написано: «токсикоманическое опьянение, вызванное употреблением неизвестных психоактивных веществ». Врачи даже сообщили, что они обнаружили в моче нарушителя.
-Амфетамины и бензодиазепины – психостимуляторы.
-Типа «бутират»?
-Их много куда кладут. В «легалку» спайсы, JWH.
-Ничего подобного не курил. Даже сигареты.
Врачи трижды провожали задержанного в комнату для сбора анализов, но в двух случаях он умудрился заменить мочу… яблочным соком!
Получив результаты экспертизы, дорожно-патрульные полицейские отогнали внедорожник на штрафстоянку, а его хозяина доставили в УВД Ауэзовского района.
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