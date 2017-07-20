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В Алматинском бизнес-центре обокрали несколько компаний

20 июля 2017, 16:11

Сумма ущерба устанавливается.

В Алматы в одном из бизнес центров, расположенных в Алмалинском районе, обокрали несколько офисов, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Алматы, бизнес-центр расположен на пересечении Толе би - Ауэзова. С заявлениями в УВД Алатауского района обратились представители четырех компаний. Соответственно было обворовано 4 офиса, расположенных в промежутке с 5 по 10 этаж.

Кражи были совершены ночью. Сейчас сумма ущерба устанавливается. Создана следственно-оперативная группа. Факт кражи зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ст.188 УК РК.

фото: МК

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