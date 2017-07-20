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В Акмолинской области мужчина стрелял в прокурора и полицейского, после чего убил себя

20 июля 2017, 16:47

Выяснилось, что мужчина проходил подозреваемым по факту хищения средств.

Сегодня, 20 июля в Целиноградском районе мужчина стрелял в сотрудника прокуратуры и полицейского, после чего покончил с собой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

Инцидент произошел в 14.35 часов. Мужчина, находясь в автомашине марки Volkswagen Passat, около административного здания прокуратуры Целиноградского района выстрелил и ранил работника прокуратуры и сотрудника Целиноградского РОВД, находившегося на месте происшествия в связи со служебной необходимостью.

В 14.45 часов в ходе оперативно-розыскных мероприятий была найдена машина. В ней было обнаружено тело подозреваемого, который покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в сердце.

Полицией установлено, что 61- летний подозреваемый проходил в качестве подсудимого по уголовному делу, которое расследовала антикоррупционная служба. Его подозревали в хищении денежных средств.

"В настоящее время оружие изъято и направлено на экспертизу. Ведется следствие. Состояние пострадавших стабильное, оказана своевременная медицинская помощь", - сообщили в ДВД.



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