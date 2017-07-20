В Малайзии из-за непристойности запретили самую популярную песню мира
20 июля 2017, 16:59
Запретительная мера касается только государственных площадок.
Самую популярную песню мира запретили на государственном радио и телевидении Малайзии, сообщает Associated Press. Это хит Despacito певца Луиса Фонси. Ранее композицию признали прослушиваемой чаще всего в стриминговых сервисах.
Причиной запрета в Малайзии стали жалобы на «непристойный» текст хита.
Запретительная мера касается только государственных площадок. Она не затрагивает стриминг или международные сервисы, например, YouTube.
Малайзийские власти призвали частные радиостанции самостоятельно подвергнуть Despacito цензуре из уважения к местной культуре.
Ранее сообщалось, что количество прослушиваний Despacito достигло 4,6 млрд, что позволило песне обойти хит Джастина Бибера Sorry.
Фото: РИА Новости
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