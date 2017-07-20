Автобус столкнулся с автомашиной Toyota RAV 4 в Алматы
Пострадавших, которым понадобилась бы госпитализация, не было. Полиция разбирается в причинах ДТП.
Сегодня на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Жандосова произошло ДТП, передает портал patrul.kz.
Автомобиль ехал по Гагарина в южном направлении, как рассказали очевидцы, на «зеленый свет». Автобус маршрута №424 в это время двигался по Жандосова в западном направлении на моргающий сигнал светофора. В результате автобус врезался в RAV 4 и развернул его. Машину после столкновения отбросило на столб, о который она ударилась передней частью.
Автобус еще какое-то время продолжал двигаться, добавили свидетели. Скорее всего, он также задел легковушку Audi, которая получила небольшие повреждения.
Пострадавших, которым понадобилась бы госпитализация, не было. Полиция разбирается в причинах ДТП.
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