Автобус столкнулся с автомашиной Toyota RAV 4 в Алматы

Пострадавших, которым понадобилась бы госпитализация, не было. Полиция разбирается в причинах ДТП.

Сегодня на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Жандосова произошло ДТП, передает портал patrul.kz.

Автомобиль ехал по Гагарина в южном направлении, как рассказали очевидцы, на «зеленый свет». Автобус маршрута №424 в это время двигался по Жандосова в западном направлении на моргающий сигнал светофора. В результате автобус врезался в RAV 4 и развернул его. Машину после столкновения отбросило на столб, о который она ударилась передней частью.

Автобус еще какое-то время продолжал двигаться, добавили свидетели. Скорее всего, он также задел легковушку Audi, которая получила небольшие повреждения.

Пострадавших, которым понадобилась бы госпитализация, не было. Полиция разбирается в причинах ДТП.